Deputada Maria Antônia fica do lado dos servidores e vota favorável ao projeto que visa a suspensão de pagamento de empréstimos consignados

A deputada estadual Maria Antônia (PROS) mais uma vez deixou claro que os servidores acreanos podem sim contar com ela, seja nos momentos bons ou nos momentos difíceis, a parlamentar terá sempre a mesma postura, ficar do lado de quem mais precisa.

Não foi diferente com o Projeto de Lei do deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), que estabelece a suspensão das parcelas de empréstimos consignados por um período de três meses.

Maria Antônia defendeu o Projeto e explanou que jamais poderia votar contra uma pauta que ajudaria milhares de pessoas. A parlamentar afirmou que, durante esses dois dias recebeu centenas de mensagens de clamor e pedidos para que aprovasse o projeto, e destacou que mesmo se não tivesse recebido esses pedidos, votaria favorável da mesma forma, pois ela é representante do povo e por isso defenderá os interesses da população, enquanto estiver na ALEAC.

“Eu de maneira alguma poderia me furtar de votar favorável a este projeto que vai, sem dúvidas, facilitar muito a vida das pessoas neste momento difícil, então eu me solidarizo com as pessoas que por necessidade contraíram empréstimo para poder cumprir com seus compromissos”, destacou a parlamentar.

