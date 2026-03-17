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Política

Deputado Coronel Ulysses reforça apoio a comunidades terapêuticas no Acre e destaca trabalho da Comunidade Recomeçar

mar 17, 2026

A Comunidade Terapêutica Recomeçar, ligada à Igreja Avivamento, tem desenvolvido um trabalho relevante de acolhimento e recuperação de pessoas que enfrentam a dependência química no Acre. A instituição oferece apoio espiritual, social e acompanhamento contínuo para aqueles que buscam reconstruir suas vidas longe do álcool e das drogas.

Atualmente, o espaço atende cerca de 15 pessoas, que recebem suporte durante todo o processo de recomeço, com atividades voltadas à disciplina, convivência e fortalecimento da fé. A comunidade é coordenada pelo pastor Elissandro, que está à frente das atividades diárias e do cuidado com os acolhidos, conduzindo o trabalho com dedicação e compromisso social.

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) destacou a importância de iniciativas como essa e reafirmou seu compromisso com a recuperação de dependentes químicos no estado. Segundo o parlamentar, comunidades terapêuticas cumprem um papel fundamental onde muitas vezes o poder público não consegue chegar sozinho.

“O trabalho realizado por essas instituições salva vidas e devolve dignidade às famílias. Nosso mandato tem compromisso com essa causa e vamos continuar apoiando quem está na linha de frente ajudando pessoas a recomeçar”, afirmou o deputado.

Coronel Ulysses também ressaltou que já destinou recursos para o Governo do Estado voltados ao fortalecimento do departamento responsável por entidades de apoio e acolhimento que atuam no enfrentamento ao álcool e às drogas, justamente para ampliar o suporte a iniciativas que realizam esse tipo de trabalho no Acre.

O parlamentar informou ainda que pretende contribuir diretamente com a Comunidade Terapêutica Recomeçar, reconhecendo o esforço da equipe e o impacto positivo que a instituição tem gerado na vida dos acolhidos e de suas famílias.

Para o deputado, investir na recuperação de dependentes químicos significa também investir em segurança, saúde e reconstrução de famílias, fortalecendo toda a sociedade acreana.

“Cada pessoa recuperada é uma vida restaurada e uma família que volta a ter esperança. É por isso que seguimos firmes apoiando quem dedica a vida a essa missão”, concluiu.

Imagens: Matheus Rodrigues

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