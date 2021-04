Deputado Jenilson Leite doa mil máscaras para Epitaciolândia

“Essa campanha, simboliza a luta diária de todos, no combate e prevenção da covid-19,”

Atendendo um pedido do prefeito Sérgio Lopes, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), doou mil máscaras descartáveis para a prefeitura de Epitaciolândia, a doação faz parte da campanha realizada pelo parlamentar, “Máscaras Pela Vida”. Que tem como objetivo a conscientização da importância do uso do equipamento no combate e prevenção do coronavírus.

O Prefeito Sérgio Lopes aproveitou para agradecer ao deputado pela parceria. “Queremos agradecer ao nosso deputado Jenilson Leite, por doar essas máscaras, é um ato que simboliza a luta diária de todos, no combate e prevenção da covid-19, o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social, são medidas que cada um tem que adotar para diminuir o número de infectados pelo vírus.” Destacou o prefeito.

