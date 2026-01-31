Noticias da Fonteira

Acre

Deracre atua em novas frentes de obra na Passarela Joaquim Macedo durante execução por etapas

jan 31, 2026


O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa serviços de manutenção e conservação na Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco, estrutura que liga o centro da capital ao Segundo Distrito e é utilizada diariamente por pedestres e ciclistas.

Passarela Joaquim Macedo recebe novas frentes de obra com foco na segurança dos pedestres. Foto: Luy Andriel/Deracre

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que os trabalhos seguem critérios técnicos e têm como prioridade a segurança de quem utiliza a passarela. “Estamos cuidando de uma estrutura que faz parte da rotina das pessoas. Essa manutenção é necessária para garantir segurança e preservar a passarela”, afirmou.

Enquanto não é possível avançar nos serviços em um pilar que apresentou dano, as equipes seguem atuando em outras frentes de trabalho ao longo da estrutura. Entre os serviços em execução estão a limpeza completa, retirada de ferrugem, lixamento e preparação do ferro para receber pintura de proteção.

Intervenção técnica na Passarela Joaquim Macedo prioriza segurança e preservação da estrutura. Foto: Thauã Conde/Deracre

Outra frente importante é a substituição do piso. A madeira antiga está sendo retirada para a instalação de assoalho novo, tratado e envernizado, garantindo mais segurança na travessia dos pedestres.

Os serviços também incluem a revisão da iluminação da passarela. Após a conclusão dessa etapa, os estais (cabos de aço) da estrutura serão recolocados, conforme o cronograma técnico da obra.

Governo do Acre executa manutenção estrutural na Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco. Foto: Thauã Conde/Deracre

“Estamos fazendo os ajustes necessários para recuperar a estrutura e evitar problemas maiores”, destacou Sula Ximenes.

As ações integram os trabalhos do governo do Acre voltados à conservação das estruturas públicas e à segurança da população de Rio Branco.




