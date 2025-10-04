Deracre conclui asfaltamento do Ramal do Adolar, em Sena Madureira





O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu nesta sexta-feira, 3, o asfaltamento do Ramal do Adolar, em Sena Madureira. O trecho de 800 metros recebeu serviços de terraplanagem, imprimação e aplicação da camada asfáltica, garantindo melhores condições de tráfego para veículos e escoamento da produção rural.

A obra beneficia diretamente moradores e produtores da região, que utilizam o ramal para transportar alimentos, acessar escolas, postos de saúde e o comércio do município. Com a pavimentação, o deslocamento passa a ser feito com mais segurança e rapidez, reduzindo custos e tempo de viagem.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou o esforço conjunto para a entrega.

“Com o apoio do governador Gladson Camelí e a emenda destinada pelo senador Márcio Bittar, conseguimos concluir o asfaltamento do Ramal do Adolar. Essa obra garante acesso digno para as famílias de Sena Madureira e fortalece a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da produção local”, destacou.

O asfaltamento do Ramal do Adolar integra a Operação 2025, que prevê a manutenção de ramais, a execução de grandes obras de infraestrutura e serviços de asfaltamento nas vias urbanas em todo o Acre.

