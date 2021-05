Deracre diz que ano que vem ligação ao Pacífico se completa com nova ponte em Brasiléia

O presidente do Deracre, Petrônio Antunes, disse que no ano que vem o governo do Estado elimina o último ponto de estrangulamento para a ligação do Pacífico, que é a ponte de Brasiléia.

“Aqui, na Ponte do Madeira, era o último ponto de isolamento”, afirmou o presidente do Deracre.

Em junho, o programa de ramais será iniciado no Acre. Segundo Antunes, não havia sido feito antes a permanência da manutenção das rodovias. “Elas estão bem melhor que quando Gladson recebeu”, afirma.

