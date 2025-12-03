Deracre faz vistoria técnica na terraplanagem da área destinada à construção do novo campus do Ifac em Feijó





O governo do Acre, por meio do do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, realizou uma vistoria técnica nesta terça-feira, 2, na área destinada à construção do novo campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), no município de Feijó. Durante a visita, Sula afirmou que a ação cumpre uma determinação do governador Gladson Camelí para apoiar a fase inicial da obra.

“O Deracre tem a responsabilidade de executar a terraplanagem, garantindo as condições necessárias para a obra. Este trabalho é o nosso compromisso em colaborar com projetos que fortalecem a educação e o desenvolvimento regional,” destacou a presidente.

O órgão estadual executa serviços de terraplanagem no local, etapa fundamental para nivelar o terreno e permitir o início da construção da unidade de ensino, que será conduzida pelo governo federal. O investimento na terraplanagem é de R$ 600 mil, viabilizado por meio de emendas parlamentares dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues, Pedro Longo e Eduardo Ribeiro.







