Deracre inicia 2026 com 1.061 voos nos aeródromos do Acre





O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), divulgou nesta sexta-feira, 13, o Relatório de Controle Aeroportuário referente a janeiro de 2026. No período, foram contabilizados 1.061 voos nos aeródromos estaduais, distribuídos em oito municípios.

Do total registrado no mês, 930 foram voos normais, 121 operações de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) durante o dia, 8 TFD noturnos e 2 voos com helicóptero. Os dados correspondem aos aeródromos de Porto Walter, Feijó, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Xapuri, Jordão e Santa Rosa do Purus.

O aeródromo de Feijó concentrou o maior número de operações, com 449 voos. Em seguida aparecem Tarauacá (196), Marechal Thaumaturgo (134) e Jordão (123). Também foram registrados 82 voos em Santa Rosa, 51 em Porto Walter, 22 em Manoel Urbano e 4 em Xapuri. As operações incluem deslocamento de pacientes, transporte de equipes de saúde, envio de insumos e atendimento a demandas administrativas e logísticas nos municípios de difícil acesso.

“Estamos falando de 1.061 voos em apenas um mês. Isso significa paciente sendo removido, médico chegando ao interior e suprimento não ficando parado. No Acre, a aviação sustenta o atendimento onde a estrada nem sempre alcança. Manter essa operação ativa é garantir a presença do Estado nos municípios mais isolados”, afirmou o governador Gladson Camelí.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que os dados refletem a necessidade da aviação regional no Acre. “Quando a gente olha para 1.061 voos em um único mês, estamos falando de uma operação que não pode parar. O TFD não espera, o paciente não espera. Manter esses aeródromos funcionando é garantir que o interior não fique desconectado do atendimento que precisa”, destacou Sula Ximenes.

O desempenho do mês mantém a média operacional observada nos últimos anos. Em 2025, foram contabilizados 11.906 voos, frente a 9.162 em 2024 e 7.123 em 2023, totalizando 28.191 operações acumuladas desde 2023. Os dados reforçam o papel dos aeródromos como estruturas estratégicas para garantir mobilidade, integração regional e suporte às ações de saúde no interior do estado.

