Noticias da Fonteira

Acre

Deracre inicia asfaltamento do Ramal do Adolar em Sena Madureira

set 30, 2025


O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 29, o asfaltamento do Ramal do Adolar, em Sena Madureira.

Deracre avança com obras no Ramal do Adolar em Sena Madureira. Foto: Ascom/Deracre

“Com o apoio do governador Gladson Camelí, estamos iniciando o asfaltamento do Ramal do Adolar, uma obra aguardada pela comunidade. Nosso compromisso é entregar um serviço de qualidade, que traga benefícios reais para os moradores de Sena Madureira”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

As equipes trabalham em um trecho de 800 metros, onde já foi concluída a fase de imprimação e teve início a aplicação da camada asfáltica. O serviço garante mais segurança para os motoristas e melhora as condições de tráfego para os moradores da região.

Obras de asfaltamento beneficiam moradores do Ramal do Adolar em Sena Madureira. Foto: Ascom/Deracre

O asfaltamento do Ramal do Adolar vai facilitar o escoamento da produção rural, reduzir o tempo de deslocamento das famílias e ampliar o acesso a serviços essenciais. A previsão é que os trabalhos avancem conforme o cronograma definido pelo Deracre, atendendo a uma das principais demandas da população local.










