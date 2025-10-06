Deracre inicia recuperação da Estrada do Quixadá e beneficia 500 famílias da comunidade





O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta segunda-feira, 6, os trabalhos de recuperação da Estrada do Quixadá, em Rio Branco. O investimento é superior a R$ 5 milhões, com recursos próprios do Estado. De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a obra é resultado do apoio da gestão estadual em diálogo com a comunidade e atende a uma demanda antiga dos moradores.

“Essa é uma ação importante para quem vive e trabalha na região. Com a determinação do governador Gladson Camelí e o compromisso da vice-governadora Mailza Assis, estamos garantindo melhores condições de tráfego, acesso à educação e ao escoamento da produção. É uma obra que transforma a vida de 500 famílias e fortalece nossas comunidades”, afirmou Sula.

As obras contemplam oito quilômetros de estrada e contam com o uso de 1,2 mil toneladas de massa asfáltica. Os serviços estão sendo executados pelo Deracre em parceria com a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb). As equipes atuam na recuperação dos pontos mais danificados, com serviços de terraplenagem, tapa-buraco e aplicação de nova camada de asfalto nos trechos mais críticos.

A Estrada do Quixadá é uma via essencial para o transporte da produção agrícola e o deslocamento da população rural. A iniciativa é resultado de um termo de cooperação entre o Deracre e a Emurb e reforça o compromisso do governo do Acre em melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana na capital.









