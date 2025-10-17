Noticias da Fonteira

Acre

Deracre prepara Travessa Pantanal, no Ramal Bom Jesus, para asfaltamento

out 17, 2025


O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu nesta sexta-feira, 17, as etapas preparatórias para o asfaltamento da Travessa Pantanal, localizada no Ramal Bom Jesus, bairro Vila Acre, em Rio Branco. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou a importância da obra e a determinação do governador:

Travessa Pantanal recebe infraestrutura completa antes da pavimentação. Foto: Ascom/Deracre

“Cumprindo a determinação do governador Gladson Camelí, seguimos avançando na Travessa Pantanal para garantir que, ao receber o asfalto, o trecho suporte o tráfego diário com segurança e conforto, beneficiando diretamente as famílias do Ramal Bom Jesus”, afirmou.

As equipes realizaram a terraplanagem, instalaram o sistema de drenagem, construíram a sub-base e a base e aplicaram a imprimação, etapa que prepara a via para receber o asfalto. A ação integra um projeto que visa melhorar o tráfego de veículos, o transporte escolar e a circulação de moradores na região.

Com a pavimentação, a expectativa é reduzir problemas como lama e buracos, principalmente no período chuvoso, beneficiando diretamente as famílias que residem na travessa e fortalecendo a mobilidade urbana local.



