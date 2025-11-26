



O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 26, uma inspeção técnica na Ponte Binacional Wilson Pinheiro, que liga Brasileia a Cobija, na Bolívia, após relatos de erosão no acesso à estrutura. A vistoria foi conduzida pelo diretor de Planejamento e Expansão do órgão, Júlio Martins, com apoio da equipe de Engenharia.

Durante a inspeção, os técnicos constataram que os danos estão concentrados na cabeceira situada no lado boliviano, estrutura independente da ponte principal. Foram identificados desgaste na junta de dilatação e avanço de erosão, ambos considerados solucionáveis por meio de manutenção corretiva.

“A avaliação foi tranquila. A erosão ocorre na cabeceira, que não faz parte da estrutura central da ponte, e a junta de dilatação apresenta desgaste natural. São situações que demandam manutenção, mas sem risco de comprometimento da ponte. O Deracre irá programar os serviços necessários para corrigir esses pontos”, explicou Júlio Martins.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o compromisso do governo com a segurança das estruturas viárias, especialmente em áreas de grande circulação: “Assim que recebemos o pedido de avaliação, mobilizamos imediatamente nossa equipe técnica para uma vistoria detalhada. A Ponte Wilson Pinheiro é essencial para a integração entre Brasileia e Cobija, e seguimos atuando com responsabilidade para garantir a segurança dos usuários”.

O Deracre prepara o plano de manutenção para corrigir os danos identificados na cabeceira e assegurar a normalidade no tráfego sobre a ponte.

The post Deracre realiza inspeção técnica na Ponte Wilson Pinheiro, que liga Brasileia a Cobija, na Bolívia appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...