Noticias da Fonteira

Acre

Deracre reforça base da Passarela Joaquim Macedo em nova etapa de obra

out 29, 2025


O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue com os trabalhos de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, um dos principais pontos turísticos e de passagem de Rio Branco.

Nesta quarta-feira, 29, a presidente do órgão, Sula Ximenes, esteve no local para acompanhar o andamento da obra. “A Passarela Joaquim Macedo é um símbolo de Rio Branco e do nosso povo. Estamos trabalhando com responsabilidade e cuidado, garantindo que volte a ser um espaço seguro para todos que passam por aqui diariamente”, afirmou.

Recuperação da Passarela Joaquim Macedo avança com reforço estrutural. Foto: Thauã Conde/Deracre

Nesta etapa, os serviços estão concentrados no reforço da base e da estrutura que sustenta a passarela, garantindo mais segurança e durabilidade. As equipes realizam a remoção dos equipamentos utilizados na etapa anterior de fundação – de jet grouting, que utiliza jatos de alta pressão de calda de cimento para desagregar e misturar o solo, formando colunas de solo-cimento no local -, com o auxílio de guindaste e caminhão munck.

Deracre trabalha para garantir segurança na travessia da Passarela Joaquim Macedo. Foto: Thauã Conde/Deracre

Também está em andamento a perfuração do solo para a instalação das estacas-raiz, grandes colunas de concreto destinadas a dar firmeza à estrutura. As armações dessas estacas estão sendo cortadas e dobradas para a montagem, etapa que antecede a concretagem.

Governo do Acre investe na recuperação da Passarela Joaquim Macedo para cuidar das pessoas. Foto: Thauã Conde/Deracre

Além disso, os trabalhadores soldam as peças metálicas (cantoneiras) que formam o fundo dos blocos de transferência, estruturas que ligam a base da passarela à cortina metálica de sustentação. Em seguida, são montadas as fôrmas (moldes de madeira e ferro) para a concretagem dos blocos, garantindo maior resistência e estabilidade à passarela.

Mais segurança para pedestres: Deracre avança na recuperação da Passarela Joaquim Macedo. Foto: Luy Andriel/Deracre

O aterro no entorno do Mercado Velho também foi finalizado, deixando o terreno firme e seguro para pedestres e comerciantes. Paralelamente, a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo se prepara para devolver a pavimentação do local.







