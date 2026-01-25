Noticias da Fonteira

Acre

Deracre trabalha em obras da passarela do Ramal do Adolar e mantém equipes em campo em Sena Madureira

jan 25, 2026


O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), continua avançando com as obras da passarela de pedestres do Ramal do Adolar, em Sena Madureira. As equipes seguem trabalhando no local, com serviços concentrados na concretagem da estrutura que vai garantir mais segurança para quem passa diariamente pelo trecho.

Deracre avança nas obras da passarela do Ramal do Adolar em Sena Madureira. Foto: Ascom/Deracre

A passarela está sendo construída para atender moradores que utilizam o ramal, principalmente em períodos de maior movimento. Nesta fase, o trabalho avança sobre a estrutura de concreto, etapa que define a base e a resistência da passagem.

Equipes seguem em campo com obras da passarela do Ramal do Adolar, em Sena Madureira. Foto: Ascom/Deracre

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a obra segue em ritmo constante e atende a uma demanda antiga da comunidade. “Essa passarela é pensada para quem usa o ramal todos os dias. Nosso foco é garantir uma estrutura segura, bem-feita e que realmente facilite a vida das pessoas. As equipes estão em campo e o trabalho continua avançando”, afirmou.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanha desde o início as obras da passarela do Ramal do Adolar, em Sena MadureiraFoto: Thauã Conde/Deracre

A intervenção faz parte de um conjunto de melhorias executadas no Ramal do Adolar, com recursos de emenda parlamentar e contrapartida do Estado, com apoio do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar. A obra reforça o compromisso do governo do Acre com a infraestrutura urbana e com a segurança da população de Sena Madureira.









