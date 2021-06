Detran realiza leilões online em Brasileia e Assis Brasil

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Acre vai realizar mais dois leilões online nos primeiros dias do mês de julho. Os veículos estão apreendidos nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de Brasileia e Assis Brasil. Os certames serão realizados nos dias 6 e 8 do próximo mês, respectivamente.

Os editais com a discriminação de cada lote foram publicados na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta quinta-feira, 24. Os lances podem ser ofertados até os dias de cada leilão pelo site www.loteleilões.com.br e www.saleiloes.com.br. Alguns veículos têm lance inicial de R$ 600 e serão entregues aos arrematantes nas condições em que se encontram.

A visitação dos lotes se dará mediante cumprimento de todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Em Brasileia, no Depósito de Veículos Removidos da 6ª Ciretran, situado na Rua 12 de Outubro, nº 635, Bairro Três Botequins, de 28 de junho a 02 de julho de 2021, das 8 às 13 horas. Em Assis Brasil, no Depósito da 10ª Ciretran, situado na Avenida Raimundo Chaar, nº 622, Bairro Centro, de 1º a 7 de julho de 2021, também das 8 às 13 horas.

A todo, 83 veículos poderão ser arrematados no leilão de Brasileia, e 13 no de Assis Brasil. Para efetuar o pré-lance é necessário estar cadastrado nas plataformas das empresas leiloeiras.

Confira o edital aqui.

