Detran realiza mais de 5 mil atendimentos em mutirão de renovação de CNH

O mutirão focado no serviço de renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) de 1º a 15 de outubro, em Rio Branco atendeu 5.368 pessoas.

A ação teve objetivo de sanar a demanda reprimida de atendimentos de renovação de CNH vencidas antes e durante a pandemia.

Para a o diretor de Operações do Detran/AC, Anderson Castro, o mutirão obteve um ótimo resultado. “Nosso objetivo é de otimizar o tempo da população, com o mutirão conseguimos agilizar o processo de renovação que é realizado por meio de agendamento em nosso site. Foram mais de cinco mil pessoas atendidas”, ressaltou.

O empresário Emir Mendonça, que é cadeirante, aproveitou o mutirão para receber atendimento no órgão e parabenizou a ação da autarquia. “Quero parabenizar o Detran pela inciativa do mutirão e o atendimento de excelência que os funcionários tiveram comigo, continuem assim”, afirmou.

Mutirão de veículos e vistoria

Dando seguimento a ação, do dia 18 a 27 de outubro, nos dias úteis, das 7h30 às 13h30, será realizado, em Rio Branco, o mutirão de atendimentos para serviços de veículos e vistoria, sem a necessidade de agendamento.

A unidade de serviços de veículos está localizada na Avenida Nações Unidas, 2710, Estação Experimental. Já a unidade de vistoria fica na Travessa Caramuru, 113, 7º BEC.

Os atendimentos disponibilizados serão: solicitação da segunda via da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), que é o antigo DUT, transferência de veículos, comunicado de venda, emissão do Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV), vistoria, além da entrega de documentos de transferência, que foram emitidos até janeiro de 2020, quando foi implantado o documento no modelo eletrônico.

