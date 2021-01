‘Dilacera o coração’, diz ex-prefeito que perdeu filha, 2 irmãos e cunhada para a covid-19

A imagem e o desabafo nas redes sociais do advogado e ex-prefeito da cidade de Tabatinga, Francisco Balieiro, é mais um retrato do colapso no sistema de saúde que o Amazonas enfrenta após recorde de novas internações. Ele enterrou na terça-feira (12) o irmão, Ulisses Balieiro Filho, a quarta vítima da Covid-19 da família.