Diretor Geral da PRF reinaugura posto de fiscalização na BR 317

Senador Sérgio Petecão e convidados estiveram no evento

O diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, esteve pessoalmente no Acre, para reinaugurar o posto de fiscalização localizado na BR 317, no entroncamento de acesso ao município de Xapuri e 55km da fronteira do Brasil com a Bolívia.

O posto é um dos principais meios de fiscalização e combate ao contrabando de drogas e outros, que também são provenientes do Peru, que faz divisa com o município de Assis Brasil.

A reinauguração é mais uma ferramenta importante para o combate ao ilícito. O evento contou com a presença do senador da república pelo Acre, Sérgio Petecão (PSD), do superintendente da PRF no Acre, Getúlio Azevedo, representantes dos municípios do Alto Acre e convidados.

Para o diretor geral da PRF, “a reinauguração da unidade operacional na BR317, estará trazendo mais segurança para a sociedade e melhor condição de trabalho para os funcionários. Consequentemente, melhores resultados no combate ao crime organizado e redução de acidentes na regional”, destacou.

Já o senador Sérgio Petecão destacou que, “não é segredo para ninguém que somos vizinhos de dois países produtores de droga, a PRF não tem medido esforços em ajudar o Brasil e em especial, o estado do Acre. Agradeço a vinda do diretor Vasquez por sua vinda aqui no Acre e minha palavra hoje é gratidão à esses guerreiros que vigiam dia e noite a nossa BR 317. Obrigado!”, finalizou.

