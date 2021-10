Disputa ao Senado em 2022 vai ficando entre Jorge Viana, Jéssica Sales e Alan Rick, aponta pesquisa vazada

Vazou e eu não sou baú – posso até parecer, mas não sou – uma pesquisa de consumo interno lá pelas bandas do Palácio Rio Branco começa a apontar os rumos das candidaturas que entrarão em guerra pela única cadeira de senador em disputa nas eleições 2022. Os números destacam que Jéssica Sales não tropeçou nos números quando quebrou o tornozelo e que o único obstáculo em seu caminho é o ex-senador Jorge Viana, do PT. Quase esquecia de dizer que eu voltei!

Segundo a pesquisa que uma fonte palaciana comentou com este blogueiro pelo zap zap, se as eleições fossem hoje, o ex-senador Jorge Viana, caso se defina pela candidatura ao Senado, estaria liderando a preferência do eleitor, mas seguido de pertinho pela filha do Leão do Juruá. É o que mostra a pesquisa estimulada do Instituto Data Control. O indeciso petista tem 24% dos votos, contra 18,6% da emedebista Jéssica Sales, que já anunciou pré-candidatura e 15,9% de Alan Rick (DEM/PSL).

Logo atrás vem Marcia Bittar, ela que apesar de separada de Marcio, já disse que continua amando o ex-marido e mentor político, aparece à frente da senadora Mailza Gomes (PP), que também apartou os laços com o marido James Gomes. Marcia Bittar estaria com 10,6% das intenções de votos. Já Mailza, que ninguém sabe se terá o apoio de James, tem 3,6%. Vem bem, eu estou apenas relatando os números. A deputada Vanda Milani aparece com 1,7%. Sanderson Moura 1,9%, diz a Data Control, né.

Como nem Jesus Cristo agradou a todos, os que disseram que anulariam o voto são 9,6% dos entrevistados. Não souberam responder 14%.

O Data Control elaborou dois cenários para a pesquisa estimulada. No segundo cenário Jorge Viana perde o medo e enfrenta Gladson na disputa pelo governo, invertendo papel com Jenilson Leite (PSB) que concorreria ao Senado. Neste cenário, a Skatista Jéssica Sales lidera sem precisa de manobras radicais. A emedebista estaria com 21,1% das intenções de voto. Na sequência, Alan Rick aparece com 19,5%. Marcia Bittar com 13,5%, contra 4,3% da atual senadora Mailza Gomes (PP/AC). Jenilson Leite (PSB) tem 2,6%. Vanda Milani com 2,2% e o advogado Sanderson Moura com 2,4%.

Votos nulos neste cenário 13,2%. Não souberam 21,1%.

Pesquisa espontânea

Com Jorge Viana ainda indefinido entre olhar nos olhos de Gladson ou de Jéssica, Alan, Marcia, Mailza ou Vanda Milani, na espontânea, quando o entrevistador não cita o nome dos candidatos ao eleitor, Jorge Viana volta a liderar com 10,8%; Alan Rick tem 8,3; Jéssica Sales 7,7%; Márcia 5,6%; Mailza 1,1%; Vanda Milani 0,4%; Sanderson Moura 0,7% e Mara Rocha (PSDB/AC) com menos de 1%. Em todos os cenários, segundo os números da pesquisa palaciana vazada para este blogueiro, quem mais cresceu foi a médica, skatista e deputada federa Jéssica Sales.

Nulos são 7,5%. Para 58% dos entrevistados, na espontânea, o voto para o Senado está indefinido: 58% disseram que não sabe em quem votar no próximo ano.

Segundo as planilhas envidas para o blog via zap zap, o Data Control ouviu 2.502 pessoas entre os dias 12 e 22 de outubro deste ano nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Porto Acre, Mâncio Lima Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Rodrigues Alves, Bujari, Acrelândia Capixaba, Manoel Urbano e Assis Brasil. O percentual de erro da pesquisa é de 2,00% para mais ou para menos. O nível de confiança, ou seja, quando a realidade das ruas se reflete nos números, é de 95%.

