DNIT “corre” para tapar buracos da BR-364 visando à chegada de Bolsonaro que vai inaugurar ponte

Da redação do Acre News

Correndo contra o tempo, equipes do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) estão trabalhando exaustivamente para deixar a “casa arrumada” para receber o presidente Jair Bolsonaro (SEM PARTIDO) que deve ir à região do distrito do Abunã, em Rondônia, para participar da inauguração da Ponte sobre o Rio Madeira, prevista para ocorrer no final do mês.

Quem trafegou pela BR-364, nos últimos meses, se espantou com as condições precárias da estrada principalmente no trecho compreendido entre Acrelândia (AC) até o Distrito de Abunã, em Porto Velho (RO). A quantidade de buracos e a falta de limpeza em determinados quilômetros eram as principais reclamações de motoristas, caminhoneiros e moradores da região.

Na “força tarefa” do DNIT, a ideia é realizar a manutenção da BR-364 desde a divisa com Rondônia até a capital acreana, Rio Branco. Via Twitter, a autarquia exaltou que vem executando serviços de tapa-buraco, correção de defeito, limpeza de meio fio e revitalização de sinalização horizontal.

Apesar de que a ponte foi erguida em território rondoniense, é possível que a comitiva do presidente Jair Bolsonaro desembarque no Aeroporto Internacional de Rio Branco e siga até o local do empreendimento. A logística oficial não foi divulgada, no entanto, o aeroporto acreano fica mais próximo do que o Aeroporto Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, isso é um peso para que a comitiva presidencial trafegue pela rodovia.

