DNIT-RO não recebeu a data oficial da inauguração da Ponte do Madeira: “Talvez na 1ª semana de maio”

Wanglezio Braga/ Foto: Arquivo DNIT

O DNIT-RO ainda não recebeu a data exata para a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, no Distrito do Abunã, em Porto Velho. No entanto, o Superintendente Regional da autarquia, Cláudio Neves, acredita que o rompimento da faixa de inauguração deve ocorrer na primeira semana de maio.

A previsão foi feita durante entrevista concedida, hoje (22), via internet à um veículo de comunicação local. Cláudio Neves também enfatizou que os trabalhos de limpeza, pintura e sinalização devem se estender até o final deste mês. Na manhã dessa quinta-feira, os agentes da autarquia iniciaram a sinalização no entorno da construção.

“Nós ainda estamos aguardando a informação da agenda por parte da Casa Civil. Por enquanto, não podemos falar em datas porque não fomos comunicados, mas, nos bastidores existe a possibilidade de ser na primeira semana de maio”, disse.

Em determinado momento, Cláudio afastou a possibilidade de adiar a inauguração da ponte, desta vez, por um possível projeto da Prefeitura de Porto Velho de iluminar a ponte e os arredores.

“Talvez seja apenas intenção da prefeitura, mas não existe nenhum projeto nesse sentido. Se tem, não chegou até nós porque cabe a nós autorizar e ajudar a prefeitura nesse sentido. Por tanto, nada de concreto”, esclareceu.