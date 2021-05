DROGARIAS ULTRA POPULAR É INAUGURADA EM EPITACIOLANDIA NESTA SEGUNDA-FEIRA

Almir Andrade

Nesta segunda-feira foi inaugurada as drogarias ultra popular em Epitaciolândia com todos os tipos de medicamento perfumaria e cosméticos em geral o proprietario senhor Edson esteve presente na inauguração, os produtos da ultra popular é bem mais em conta para os seus consumidores e contou com a presença dos 18 funcionários que irão trabalhar e do vice prefeito de Epitaciolândia Antônio Jose soares e do secretario de administração Sergio mesquita representando o prefeito Sergio lopes, de acordo com Soares é um grande investimento para Epitaciolândia e quem ganha é a população ressaltou o vice prefeito Soares.

Um modelo de gestão de baixo custo e alta eficiência operacional. Possibilita ao empresário oferecer um mix completo de perfumaria e medicamentos genéricos, similares e propagados a preço baixo aos consumidores. O que torna cada loja competitiva no mercado local. Posicionadas estrategicamente, com uma identidade visual sólida e atraente, as drogarias da rede Ultra Popular contam com o acompanhamento da Farmarcas diariamente, desde a análise de indicadores à escolha do tapete. Uma metodologia que permite à rede Ultra Popular cumprir a promessa de ser a farmácia mais barata do Brasil.

