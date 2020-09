Dupla é condenada mais de 38 anos pelo assassinato de turista

Os réus Suzeudo Alves do Nascimento e Walesson Luiz Abreu de Souza, foram condenados pela morte do turista Mauricio Silva.

A decisão foi do conselho de sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada nesta segunda-feira (21)

Suzeudo Alves, o primeiro a ser preso, recebeu a maior pena. Ele foi condenado a 23 anos de prisão em regime fechado Já Walesson Abreu de Souza, que confessou participação na morte do turista, foi sentenciado a 15 anos de prisão.

Na mesma decisão, a juíza Luana Campos negou aos réus o direito de recorrer da decisão em liberdade.

Mauricio Silva, foi assassinado com cerca de 10 facadas. O crime ocorreu no dia 3 de fevereiro do ano passado, na região do Papoco. A vitima foi encontrado em via publica sem roupa e sem o celular próximo ao hotel que estava hospedado. Uma cópia da sentença será enviada à família da vitima em São Paulo.

(Foto de capa: divulgação Polícia Civil)

