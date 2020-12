Dupla em carro tenta matar adolescente com 3 tiros

Um adolescente de 17 anos foi ferido com três tiros na noite desta quarta-feira (2), na Estrada da Sobral, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em um carro. Em posse de uma arma de fogo, um dos bandidos realizou 3 disparos que acertaram o peito, a coxa e as costas do adolescente. Os criminosos fugiram do local após a ação e ainda não foram encontrados pela polícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do rapaz é grave.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar a motivação do crime e tentar identificar os autores.

