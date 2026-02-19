Noticias da Fonteira

Policial

Durante o Carnaval, Polícia Civil recupera carro roubado e cumpre mandado de internação contra investigado por latrocínio – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

fev 19, 2026



Durante o período carnavalesco, a Polícia Civil do Acre (PCAC) intensificou as ações de combate à criminalidade em Cruzeiro do Sul e, por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), recuperou um veículo roubado e cumpriu mandado de internação contra um adolescente investigado por roubos e latrocínio.

Polícia Civil intensifica ações no período carnavalesco e recupera veículo roubado em Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

Na noite de domingo, 15, a equipe do Nepatri localizou um veículo modelo VW/CrossFox GII que havia sido roubado na cidade. O automóvel foi encontrado na Rua Gilvan Macedo, no bairro São José, após informações indicarem que o carro teria sido abandonado pelos criminosos.

De acordo com as investigações, a vítima foi rendida por três indivíduos no bairro João Alves. Além de outros objetos, os suspeitos subtraíram o veículo, posteriormente recuperado pelos policiais civis. O carro foi removido para a Delegacia Geral para preservação e realização de perícia. As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar os autores do crime.

Já na segunda-feira, 16, ainda dentro das ações reforçadas do período carnavalesco, a Polícia Civil cumpriu mandado de internação em desfavor do adolescente identificado pelas iniciais E.C.S.S., em razão do descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente impostas pela Justiça.

Adolescente apreendido foi encaminhado à unidade competente e permanece à disposição da Justiça. Foto: cedida

Conforme apurado pela unidade especializada, o menor é apontado como autor de diversos atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado, praticados com emprego de arma de fogo. Ele também é investigado por envolvimento em ato infracional análogo ao crime de latrocínio ocorrido no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul.

Após o cumprimento do mandado, o adolescente foi apreendido e encaminhado à unidade competente, onde permanece à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



