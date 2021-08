Durante o retorno presencial dos trabalhos na Assembleia do Acre, deputado cobra solução para 190 no Acre

A Assembleia Legislativa do Acre – ALEAC, retornou seus trabalhos em forma presencial nesta terça-feira, dia 10 de agosto. Sendo o primeiro a usar o pequeno expediente, o deputado estadual do MDB, Roberto Duarte, usou a tribuna para cobrar solução para o problema do número 190 (Emergência).

Desde o mês de fevereiro passado, boa parte dos municípios do Acre está sem o sistema, fazendo com que as chamadas passem a ser dirigidas até a Capital. Somente depois, são repassadas ao comando das respectivas cidades.

Na regional do Alto Acre, onde está localizado o 5º Batalhão da Polícia Militar, estão sem o serviço. Segundo o deputado, Tarauacá e Feijó também estariam com o mesmo problema. “São minutos perdidos para que está sendo assaltado ou passando por outros problemas”, destacou.

Destacou que espera uma solução pelo setor competente e que resolvam o mais breve possível, pois, muitas vidas estão em jogo devido a demora no retorno aos comandos dos Municípios.

O jornal oaltoacre.com fez a retransmissão ao vivo pelo youtube da ALEAC.

