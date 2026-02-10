Noticias da Fonteira

Acre

Durante visita à obra do Complexo Viário da Ceará, governador reforça entrega da primeira etapa em março

fev 10, 2026


Considerado uma das obras mais importantes para a mobilidade urbana de Rio Branco, capital do Acre, o Complexo Viário da Ceará recebeu, na tarde desta segunda-feira, 9, a visita do governador Gladson Camelí. Na ocasião, o chefe do Executivo estadual reforçou que a primeira fase está prevista para ser entregue no mês de março.

Governador acompanha o andamento da obra desde o início. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O Complexo Viário é resultado de um convênio firmado entre o governo estadual, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O investimento total ultrapassa R$ 30 milhões, dos quais mais de R$ 17 milhões são oriundos de emenda parlamentar, enquanto o valor restante é correspondente à contrapartida do Estado.

“A obra já está avançando para a finalização da primeira etapa, que será entregue no final de março. Este é o resultado do esforço da nossa gestão com a melhora da mobilidade urbana e com o bem-estar de todos, inclusive no trânsito. Cuidar das pessoas é o nosso compromisso”, afirmou Gladson Camelí.

Na visita, Gladson Camelí aproveitou para cumprimentar os trabalhadores que estão atuando na obra. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Entre o final do ano e os primeiros dias de janeiro, as equipes atuaram em todos os turnos, inclusive durante a madrugada. Os serviços foram realizados mesmo diante de condições adversas, como sol intenso e chuva, garantindo maior rapidez na execução do trabalho.

Nos últimos dias, a obra avançou significativamente graças ao empenho da Secretaria de Obras. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O titular da Seop, Ítalo Lopes, destacou que o Complexo Viário atravessa um momento positivo. Segundo o gestor, a obra será um importante dispositivo de mobilidade, facilitando o deslocamento de pessoas na região central e, especialmente, de quem utiliza o transporte coletivo.

Secretário Ítalo Lopes explicou a situação atual do Complexo Viário. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

“Estamos concluindo o asfaltamento do viaduto, com participação diária de toda a equipe, de maneira organizada, para que, no final de março, possamos devolver o tráfego totalmente na Avenida Getúlio Vargas. Esse é o planejamento do governo do Estado: liberar a obra por etapas, de modo a reduzir os transtornos no centro da cidade”, completou Lopes.









The post Durante visita à obra do Complexo Viário da Ceará, governador reforça entrega da primeira etapa em março appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Governo do Acre recebe doação de mais de 12 mil litros de água para abastecer famílias afetadas pelas enchentes

fev 9, 2026
Acre

Governo do Acre lança programa para formar 40 empresas importadoras e fortalecer comércio exterior

fev 9, 2026
Acre

Governo apresenta ZPE a comitiva russa e avança no diálogo para instalação de indústria de fertilizantes no Acre

fev 8, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Durante visita à obra do Complexo Viário da Ceará, governador reforça entrega da primeira etapa em março

10/02/2026 Frankly
Acre

Governo do Acre recebe doação de mais de 12 mil litros de água para abastecer famílias afetadas pelas enchentes

09/02/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil apreende adolescente suspeito de homicídio no bairro em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

09/02/2026 Frankly
Fronteira

Após enxurrada produtora tem prejuízos com morte de 15 mil aves em Brasiléia

09/02/2026 Frankly