É grave o estado de saúde do vice-prefeito de Epitaciolândia

Almir Andrade

Vice-prefeito de Epitaciolândia Professor Antônio Soares está com 80% dos pulmões comprometidos por causa da Covid-19 e ainda foi constatado uma leve infecção no sangue.

De acordo com o boletim médico do vice-prefeito, o seu estado de saúde é gravíssimo e sua oxigenação no sangue está à 80 necessitando de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porém Prof. Soares não tem condições clínicas de ser transferido para Rio Branco através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por conta de seu quadro que está muito delicado.

Se caso houver condições de suportar a transferência pela manhã, o vice-prefeito deverá ser transferido para o Instituto de Traumatologia do Acre (INTO) pelo helicóptero do estado.

ATUALIZAÇÃO 11:24H

Informamos a todos que, o Vice-prefeito Professor Antônio Soares, está sendo transferido para Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC) em Rio Branco acre. O mesmo será transportado via SAMU, informamos ainda que o estado de saúde dele é instável, porém delicado sendo assim necessário sua transferência.

A equipe médica autorizou um familiar como acompanhante, em breve assim que sair o primeiro boletim prestaremos novas informações sobre seu quadro clínico.

Prefeitura de Epitaciolândia/Assessoria de Comunicação.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...