“É hora de reerguer o esporte,” disse Jerry ao apoiar time para participar da Copa Master Alto Acre

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Coordenação Municipal de Esportes, deu início aos treinos da Seleção Master de Futebol.

De acordo com o Prefeito da cidade, Jerry Correia, a intenção é treinar firme para participar da 1° Copa Master de Futebol (Copa Alto Acre) que se iniciará no día 31 de Julho no município de Xapuri. Vale destacar que as primeiras equipes a se confrontarem são Assis Brasil X Brasileia. “Esse será o primeiro desafio da nossa seleção e queremos entrar com tudo. Os atletas estão sedentos e Assis Brasil já passou muito tempo parado, é hora de reerguer o esporte,” Disse o Prefeito.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...