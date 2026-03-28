Edinaldo Muniz se filia ao Republicanos e reforça projeto para o Acre

O Republicanos no Acre oficializou, nesta quinta-feira, 26, a filiação de Edinaldo Muniz, em ato que contou com a presença do senador Alan Rick, pré-candidato ao governo do estado. Abonada pelo presidente estadual da sigla, deputado federal Roberto Duarte, a filiação reforça o grupo político que vem se estruturando no Acre.

Ao anunciar sua decisão, Edinaldo destacou o desejo de participar ativamente da vida pública e contribuir com soluções concretas para os desafios enfrentados pela população.

“Quero trabalhar, me envolver na política e dedicar minhas energias a construir coisas boas para o povo do Acre. O que estamos vendo hoje é um estado sendo desmontado, com a saúde, a segurança e a educação funcionando mal. O senador Alan Rick representa uma esperança de futuro. E como eu quero esse futuro melhor, escolhi caminhar ao lado dele, do deputado Roberto e de tantos outros que estão chegando para construir esse novo Acre. Por isso estou aqui”, afirmou.

Presidente estadual do Republicanos, Roberto Duarte destacou a importância da chegada de Edinaldo para o fortalecimento do projeto político da sigla.

“Recebemos Edinaldo com muita alegria e entusiasmo. Ele se integra ao nosso grupo com disposição de trabalhar e com o mesmo propósito que nos move: construir um governo mais próximo das pessoas, que funcione de verdade e atenda às necessidades do povo acreano. É desse tipo de liderança que o Acre precisa”, declarou.

A filiação ocorre em um momento de ampliação do Republicanos no Acre, com a adesão de novas lideranças e o fortalecimento de um projeto político voltado a atender as demandas da população e impulsionar o desenvolvimento do estado.

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