Edital de Convocação

O presidente da Comissão Executiva do Diretório Municipal da Democracia Cristã-DC do município de Brasiléia/AC, nos termos da Legislação vigente e em conformidade com as disposições do Estatuto Partidário, CONVOCA os convencionais regularmente habilitados para a Convenção Municipal a ser realizada no dia 15 de setembro de 2020, com início as 17:00 horas e término programado para às 19:00 horas, no seguinte endereço: Avenida Marinho Monte, nº 96, Bairro: Três Botequins – Brasiléia/AC – 69932-000, para deliberação sobre o seguinte ordem do dia:

Eleição Majoritária: escolha de Candidatos e deliberação sobre coligações; Eleição Proporcional: escolha de Candidatos (a) a Vereador (a): Sorteio de número para Candidatos a Vereadores; Assuntos Gerais pertinentes as Eleições 2020 em Brasileia/AC

Brasileia-Acre, 04 de setembro de 2020

