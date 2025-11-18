Educação divulga classificados para as semifinais do Festival Estudantil Vozes na Rede 2025





O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), divulgou, nesta terça-feira, 18, a lista dos estudantes classificados para a etapa semifinal do Festival Estudantil Vozes na Rede 2025. Após a fase municipal, jovens de todas as regionais do estado avançam na competição que busca revelar talentos musicais do ensino médio.

As semifinais serão realizadas em quatro datas, contemplando os diferentes polos: 25, no Juruá; 27, no Baixo Acre e Purus; 2 de dezembro, no Alto Acre; e 4 de dezembro, envolvendo os municípios do Purus-Envira-Tarauacá. A fase define os finalistas que disputarão a grande final estadual.

“O festival foi criado para estimular a arte, a expressão e o protagonismo juvenil, e segue mobilizando escolas e comunidades do estado. Isso fortalece o cenário cultural estudantil e abre espaço para novos talentos da música”, declarou Davi Oliveira, chefe da Assessoria de Juventude da SEE.

A grande final será no dia 12 de dezembro, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O resultado considerará a pontuação atribuída por jurados especializados, correspondente a 90% da avaliação, além da votação popular, utilizada como critério de desempate.

Premiação

1º lugar – R$ 10.000,00

2º lugar – R$ 5.000,00

3º lugar – R$ 2.500,00

Destaque de Votação Popular – R$ 2.000,00

