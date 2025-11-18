Noticias da Fonteira

Acre

Educação divulga classificados para as semifinais do Festival Estudantil Vozes na Rede 2025

nov 18, 2025


O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), divulgou, nesta terça-feira, 18, a lista dos estudantes classificados para a etapa semifinal do Festival Estudantil Vozes na Rede 2025. Após a fase municipal, jovens de todas as regionais do estado avançam na competição que busca revelar talentos musicais do ensino médio.

Evento promove educação e cultura, incentivando a formação cidadã por meio da música. Foto: Arquivo/SEE

As semifinais serão realizadas em quatro datas, contemplando os diferentes polos: 25, no Juruá; 27, no Baixo Acre e Purus; 2 de dezembro, no Alto Acre; e 4 de dezembro, envolvendo os municípios do Purus-Envira-Tarauacá. A fase define os finalistas que disputarão a grande final estadual.

“O festival foi criado para estimular a arte, a expressão e o protagonismo juvenil, e segue mobilizando escolas e comunidades do estado. Isso fortalece o cenário cultural estudantil e abre espaço para novos talentos da música”, declarou Davi Oliveira, chefe da Assessoria de Juventude da SEE.

A grande final será no dia 12 de dezembro, no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O resultado considerará a pontuação atribuída por jurados especializados, correspondente a 90% da avaliação, além da votação popular, utilizada como critério de desempate.

Premiação

1º lugar – R$ 10.000,00

2º lugar – R$ 5.000,00

3º lugar – R$ 2.500,00

Destaque de Votação Popular – R$ 2.000,00

