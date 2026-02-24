Educação do Campo investe em tecnologia e capacita professores da zona rural de Cruzeiro do Sul





A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da coordenação da Educação do Campo e em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), iniciou a capacitação de professores que atuam em escolas rurais de Cruzeiro do Sul. Ao todo, 33 docentes participam da formação nesta etapa, e a meta é capacitar cerca de 100 profissionais nos próximos meses

A iniciativa integra o Programa Caminhos da Educação do Campo, das Águas e da Floresta e tem como foco a oferta de curso intensivo de informática básica e a operacionalização de plataformas digitais. A proposta é apoiar o planejamento pedagógico e a produção de atividades e instrumentos avaliativos, ampliando o uso de ferramentas tecnológicas no cotidiano escolar.

As turmas foram organizadas por segmento. No período da manhã, participam professores dos anos iniciais. À tarde, a formação foi ofertada aos docentes do ensino fundamental II e do ensino médio.

De acordo com o professor Bruno Vasconcelos, professor do NTE, a capacitação busca apresentar as ferramentas digitais como aliadas do trabalho pedagógico. “As ferramentas estão aí para auxiliar o professor, otimizar o tempo de planejamento e refletir no aprendizado dos alunos”, afirmou.

A coordenadora da Educação do Campo na Representação da SEE em Cruzeiro do Sul, Maria Alice da Silva Santos, explicou que a formação atende a uma demanda identificada ainda no ano letivo anterior. “A intenção é que os professores tenham mais agilidade no planejamento e possam oferecer atividades mais diversificadas e desafiadoras para os alunos”, destacou.

Entre os participantes está a professora Lília Souza, da Escola São Sebastião, localizada na comunidade Campinas. Segundo ela, o curso contribui para aprimorar conhecimentos já utilizados na prática escolar. “É um momento importante para melhorar o nosso trabalho e acompanhar as mudanças que a tecnologia exige”, relatou.

O professor Emerson Rodrigues da Silva, que atua na Escola Rainha da Floresta, na zona rural do município, ressaltou a importância da formação para as escolas do campo. “A tecnologia está presente em todas as escolas. Precisamos utilizar esses recursos para fortalecer o ensino”, afirmou.

A Secretaria de Educação informou que a capacitação continuará nos próximos meses, com o objetivo de ampliar o número de professores atendidos e fortalecer o uso pedagógico da tecnologia nas escolas do campo.











