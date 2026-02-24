Noticias da Fonteira

Acre

Educação do Campo investe em tecnologia e capacita professores da zona rural de Cruzeiro do Sul

fev 24, 2026


A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da coordenação da Educação do Campo e em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), iniciou a capacitação de professores que atuam em escolas rurais de Cruzeiro do Sul. Ao todo, 33 docentes participam da formação nesta etapa, e a meta é capacitar cerca de 100 profissionais nos próximos meses

A iniciativa integra o Programa Caminhos da Educação do Campo, das Águas e da Floresta e tem como foco a oferta de curso intensivo de informática básica e a operacionalização de plataformas digitais. A proposta é apoiar o planejamento pedagógico e a produção de atividades e instrumentos avaliativos, ampliando o uso de ferramentas tecnológicas no cotidiano escolar.

Professores da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de capacitação em informática básica e uso de plataformas digitais promovida pela SEE. Foto: Glédisson Albano/SEE

As turmas foram organizadas por segmento. No período da manhã, participam professores dos anos iniciais. À tarde, a formação foi ofertada aos docentes do ensino fundamental II e do ensino médio.

De acordo com o professor Bruno Vasconcelos, professor do NTE, a capacitação busca apresentar as ferramentas digitais como aliadas do trabalho pedagógico. “As ferramentas estão aí para auxiliar o professor, otimizar o tempo de planejamento e refletir no aprendizado dos alunos”, afirmou.

A coordenadora da Educação do Campo na Representação da SEE em Cruzeiro do Sul, Maria Alice da Silva Santos, explicou que a formação atende a uma demanda identificada ainda no ano letivo anterior. “A intenção é que os professores tenham mais agilidade no planejamento e possam oferecer atividades mais diversificadas e desafiadoras para os alunos”, destacou.

Formação atende 33 docentes nesta etapa, com aulas pela manhã e tarde. A meta é alcançar cerca de 100 profissionais. Foto: Glédisson Albano/SEE

Entre os participantes está a professora Lília Souza, da Escola São Sebastião, localizada na comunidade Campinas. Segundo ela, o curso contribui para aprimorar conhecimentos já utilizados na prática escolar. “É um momento importante para melhorar o nosso trabalho e acompanhar as mudanças que a tecnologia exige”, relatou.

O professor Emerson Rodrigues da Silva, que atua na Escola Rainha da Floresta, na zona rural do município, ressaltou a importância da formação para as escolas do campo. “A tecnologia está presente em todas as escolas. Precisamos utilizar esses recursos para fortalecer o ensino”, afirmou.

A Secretaria de Educação informou que a capacitação continuará nos próximos meses, com o objetivo de ampliar o número de professores atendidos e fortalecer o uso pedagógico da tecnologia nas escolas do campo.





The post Educação do Campo investe em tecnologia e capacita professores da zona rural de Cruzeiro do Sul appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Procuradoria-Geral lança edital para selecionar práticas inovadoras e incentivar participação em premiações institucionais

fev 24, 2026
Acre

Vice-governadora Mailza conhece Projeto Humanize em reunião com o presidente do TJAC

fev 23, 2026
Acre

Além do relógio: o código secreto da alta performance no controle interno

fev 23, 2026

VEJA TAMBÉM

Acre

Educação do Campo investe em tecnologia e capacita professores da zona rural de Cruzeiro do Sul

24/02/2026 Frankly
Policial

Polícia Civil conclui que morte registrada no Ramal do Cassiriam foi autolesão – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

24/02/2026 Frankly
Fronteira

Brasiléia recebe doação de mais de 30 troféus históricos de dirigente da Ponte Preta

24/02/2026 Frankly
Política

Alan Rick propõe nova política para garantir mais voos, baratear passagens e promover integração aérea na Amazônia

24/02/2026 Frankly