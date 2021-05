EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ACRE DEFLAGRA GREVE

NO dia 7 de maio de 2021, em Assembléia Geral, os Profissionais da Educação do Estado do Acre, deflagraram greve da categoria. A paralisação dos trabalhos teve início as 8h do dia 13 de maio, passado assim as 72 horas contadas a partir da expedição da notificação.

Ficam mantidos 1/3 (um terço) do total de servidores lotados nas unidades de ensino, para que os serviços essenciais sejam atendidos.

Educadores reivindicam:

1 – Vacinação para os servidores da educação e alunos;

2 – Reestruturação da tabela; reposição inflacionária de nossos salários;

3 – VDP (Prêmio de Valorização Profissional;

4 – Condições dignas de trabalho para as aulas presenciais e remotas;

5 – Fim da corrupção na educação;

Em Epitaciolândia, Gestores das escolas estaduais, apoiam o movimento de greve.

Comunicado da Greve _0001

