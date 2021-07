Educação reúne Sindicato, Coordenadores e gestores para criar Plano de Retomada das Aulas

A Secretaria de Educação se reuniu durante essa semana com os gestores, coordenadores e sindicato da classe para tratar sobre o planejamento das atividades presenciais. De acordo com o Secretário da Pasta, Elias Araújo, o planejamento é o primeiro passo para retornar ao cenário de aulas presenciais pós pandemia covid19 e por conseguinte está sendo montado o Plano de Ação de retomada segura das atividades presenciais que é um conglomerado de normas e ações a serem seguidas mediante o retorno presencial. “Contamos com a parceria dos gestores e Coordenadores para juntos conseguirmos reestruturar as escolas tanto no quesito pedagógico como de infraestrutura, ” disse o Secretário.

