Eleito conselho do CACS/Fundeb do município de Brasiléia

Na manhã dessa terça-feira, 4, a secretaria municipal de educação, realizou a eleição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/Fundeb do município de Brasiléia.

O ato contou com a presença da Secretária de Educação, Francisca Oliveira.

O CACS FUNDEB é formado por representantes da comunidade escolar e da sociedade civil, com a finalidade de acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do Município de Brasiléia.

Foram eleitos para presidente a Sra Joana Rodrigues dos Anjos, representante da sociedade civil, e para vice-presidente Merejulia dos Santos, representante do Conselho Municipal de Educação.

