Em Acrelândia, Alan Rick puxa oração por Bolsonaro, pede fé no Acre e destaca investimentos no município

O senador Alan Rick (Republicanos), pré-candidato ao Governo do Acre, participou neste sábado, 14, do ato de filiação do partido em Acrelândia. O encontro reuniu lideranças políticas, produtores rurais e moradores do município e foi marcado por um momento de oração conduzido pelo senador pela recuperação da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Pedimos a Deus que visite o presidente Bolsonaro, restaure sua saúde e fortaleça sua família. Cremos em um Deus que cura, que faz milagres e que pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos”, afirmou.

Durante o discurso, o senador também fez um apelo para que os acreanos renovem a confiança no estado.

“Vamos acreditar no Acre. Muita gente tem ido embora porque perdeu a esperança. A mudança está nas nossas mãos. Precisamos olhar para os frutos de quem trabalha e tem compromisso com o nosso povo”, disse.

Alan Rick destacou os investimentos destinados ao município por meio do seu mandato. “Nos últimos dois anos foram cerca de R$ 18 milhões em recursos e ao longo dos mandatos que o povo do Acre me confiou já destinei R$ 40 milhões para Acrelândia. Hoje mesmo assinamos a ordem de serviço para reformar e ampliar mais uma UBS, a Cícero Batista, no Granada. Visitamos várias ruas que estão sendo pavimentadas com recursos que enviamos. São muitas realizações”, disse.

O senador também ressaltou o apoio à produção rural, com a entrega de equipamentos para associações e produtores.

“Só do ano passado para cá tivemos a alegria de garantir 68 tratores para associações, cooperativas e produtores de todo o Acre. Quando o produtor tem acesso a crédito e equipamentos, a assistência técnica, tem ramal trafegável ele produz mais, gera renda e fortalece a economia local”, destacou.

O deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Roberto Duarte, destacou o preparo de Alan Rick para atender ao chamado que o povo do Acre está fazendo.

“Alan tem trabalho pelos 22 municípios do Acre. É um senador presente, preparado, que escuta as pessoas, percorre o estado e transforma as demandas da população em investimentos concretos para melhorar a vida das famílias acreanas”, afirmou.

O evento também marcou a celebração da pré-candidatura do ex-prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, a deputado estadual pelo Republicanos.

Também participaram do encontro a ex-deputada federal e pré-candidata ao Senado Mara Rocha; o vice-prefeito de Acrelândia Graia (União Brasil); os vereadores Ivanir Vasconcelos e Rozeno, ambos do Republicanos; o vereador e presidente da Câmara, Dr. Vitor Martineli (União Brasil); e o presidente municipal do Republicanos, Marcelo Breguelho. Representando o senador Sérgio Petecão, esteve presente Rosa Maria, presidente do PSD Mulher no município.

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