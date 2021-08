Em apenas 48 horas Assis Brasil vacinou mais de 470 pessoas contra a COVID-19

A Prefeitura de Assis Brasil iniciou na Segunda Feira (09) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas na faixa etária 12 anos pra cima. E o público lotou as UBS (Unidades Básicas de Saúde) durante todo o dia.

Na Terça-Feira (10), a Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, fez uma Caravana de vacinação que durou de 9hs da manhã até às 21hs da noite. Mais uma vez o público aderiu rapidamente em busca de sua dose.

O fato é que em apenas 48 horas o município vacinou mais de 470 pessoas, sendo este um número muito importante porque são mais vidas imunizadas e dessa forma o município pode retornar à rotina mais rapidamente.

O Prefeito da cidade, Jerry Correia, agradeceu a Deus pelo alavancar da imunização, destacando que não tem medido esforços para que cada cidadão receba sua dose da vacina, “Estamos em contato constante com o Governo do Estado e representantes do Governo Federal, na tentativa de vencermos essa corrida de imunização,” disse.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...