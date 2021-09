Em audiência com o Superintendente da SUFRAMA, prefeito Jerry diz que Assis Brasil é injustiçado por não ser área de livre comércio

O Superintendente da Zona Franca de Manaus, General Algacir Polsir, participou de reunião na sede da Associação dos Municípios do Acre, onde alguns prefeitos estiveram presentes. O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi um dos participantes e levou consigo o presidente da Câmara, vereador Wendell Marques e o vereador Jura Pacheco.

Durante sua fala, Jerry afirmou que Assis Brasil é um município de tríplice fronteira, o único do estado e um dos poucos do país, e deveria ser uma área de livre comércio.

“Assis Brasil ocupa a melhor posição geográfica do Acre. Somos a porta do Pacífico, a rota que alcança com mais facilidade o grande mercado internacional. Nosso pequeno comércio é injustiçado e não tem como competir com os países vizinhos, que pagam menos impostos e, consequentemente, vendem mais e atraem mais investidores. Se formos reconhecidos como área de livre comércio, veremos em curto prazo a instalação de novos comércios, fábricas e indústrias, gerando mais receitas para o município e criando centenas de empregos para a população”, argumentou Correia.

Um Projeto de Lei, de autoria do Senador Márcio Bittar, tramita no Congresso Nacional e objetiva incluir Assis Brasil e outras cidades do Acre na zona de livre comércio.

