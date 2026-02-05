Em Brasília: Prefeito Carlinhos do Pelado se reúne com secretário nacional de defesa civil e anuncia construção de moradias e recuperação da encosta do Rio Acre em Brasiléia







Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia Durante agenda oficial em Brasília, o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, se reuniu com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para tratar da liberação de recursos destinados à construção de moradias populares e à recuperação da encosta do Rio Acre, na Rua Olegário França bairro Eldorado. O encontro teve como foco principal o repasse de recursos…







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...