EM BREVE ASSIS BRASIL TERÁ UMA INTERNET DE QUALIDADE

ALMIR ANDRADE

DStelecom em parceria com a Sem Fronteira irão levar internet via fibra ótica para a Tríplice Fronteira.

Fronteira Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia, já conversou com os empresários com objetivo de levar uma melhor internet para a população de Assis Brasil.

De acordo com o prefeito os órgãos públicos tem muita dificuldade para realizar os trabalhos com a internet lenta, com a chegada da DStelecom vai melhorar a situação já que vem com fibra ótica e a qualidade será bem melhor.

“Um sonho que será realizado para o nosso povo” finalizou o prefeito Jerry Correia, para os empresários da DStelecom e Sem Fronteira será uma prazer está ajudando o município de Assis Brasil com internet de boa qualidade e na próxima semana já inicia o trabalho vindo direto de Rio Branco a fibra ótica para Assis Brasil.

