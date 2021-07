 Em Capixaba, Leo de Brito visita produtores rurais e anuncia emendas

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) visitou no final de semana o município de Capixaba. Ele estava acompanhando pela vereadora Leidiane Dornelas (PT) e pelo ex-prefeito Serraria. O parlamentar esteve no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capixaba, reuniu com grupo de professores, em seguida se deslocou até a comunidade rural São Luiz do Remanso e Alcobras. “Estou seguindo com nossa agenda de visita aos municípios para ver de perto as necessidades das pessoas tanto na cidade quanto na zona rural e anunciar investimentos. Em Capixaba, os produtores me apresentaram demandas relacionadas a melhoria de ramais, assistência técnica, acesso ao crédito e regularização fundiária. Coloquei o mandato a disposição para intermediar junto ao governo do Estado a busca de soluções para as demandas da comunidade”, disse. Emendas para a saúde e internet rural Leo de Brito aproveitou a visita para apresentar emendas destinadas ao município, recursos que serão investidos na realização do projeto Saúde Itinerante e na instalação de pontos de internet em comunidades rurais. “Essas demandas foram apresentadas pela vereadora Leidiane, que tem lutado muito pelo bem estar dos moradores de Capixaba, tenho certeza que esses investimentos vão beneficiar aqueles que mais precisam, sobretudo com a realização dos atendimentos médicos do Saúde Itinerante e também com os pontos de internet para as comunidades rurais. Os moradores de Capixaba podem contar com meu apoio e com meu mandato”, finalizou Leo de Brito.

