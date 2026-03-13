Em celebração aos 35 anos do Sebrae no Acre, governador recebe homenagem e destaca impacto da instituição no desenvolvimento do estado





O governador do Acre, Gladson Camelí, foi homenageado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae) durante a celebração dos 35 anos de atuação da instituição no estado, período em que o desenvolvimento econômico foi impulsionado pelas 42 mil micro e pequenas empresas atendidas pelas unidades acreanas.

Parceiro em ações e motor da engrenagem econômica do estado, o Sebrae reconhece a parceria com o Executivo como um dos pilares de prosperidade. O Sebrae contribui para o fortalecimento dos pequenos negócios por meio da qualificação, orientação e soluções práticas aos empreendedores, além de atuar junto ao poder público com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios por meio de políticas públicas.

Essas empresas representam cerca de 75% do total de negócios no Acre, sendo fundamentais para a geração de emprego e renda.

Na ocasião, o Sebrae instituiu a Medalha de Honra Doutor Luiz Saraiva Correia, que foi lembrado e homenageado. O governador esteve entre os primeiros a receber a distinção.

Acre que cresce

O governador Gladson Camelí afirmou que a instituição é fundamental para o desenvolvimento do estado e ressaltou que o serviço prestado pela entidade ao povo acreano é “inestimável”, especialmente por ter o propósito de orientar e capacitar pequenos empresários.

“A palavra que quero dirigir a toda a diretoria do Sebrae, aos seus funcionários e colaboradores neste momento é reconhecimento. Em nome da nossa população, quero fazer esse reconhecimento público por esse serviço prestado, que tem ajudado muitas pessoas”, destacou.

Ele afirmou ainda que, quando os pequenos empreendedores prosperam, toda a sociedade tem motivos para comemorar, pois o verdadeiro desenvolvimento econômico só é possível quando inclui todas as camadas sociais.

“Quero agradecer pelas inúmeras parcerias feitas pelo Sebrae com todos os governos estaduais acreanos. Por exemplo, a Expoacre, tanto na capital quanto em Cruzeiro do Sul, sempre contou com o apoio do Sebrae. São inúmeras as iniciativas da instituição que geraram novos negócios e renda para as famílias acreanas, sem falar nos cursos e consultorias oferecidos aos pequenos empresários e agricultores, que garantem a permanência produtiva desses negócios”, reforçou.

Iniciativa privada forte e capaz

Ao receber a honraria comemorativa pelos 35 anos da instituição no estado, o governador disse sentir-se honrado e reafirmou que, ao longo dos seus sete anos de gestão, uma de suas principais metas foi criar oportunidades para a população.

“Isso se faz com uma iniciativa privada forte, capaz de gerar os empregos necessários para que pais e mães de família possam criar seus filhos com dignidade. Da minha parte, nesse período em que estou como governador, sempre exigi da minha equipe o pagamento de salários aos servidores em dia, porque essa é uma maneira de manter o dinheiro circulando para fortalecer o nosso comércio e a nossa indústria.”

O governador agradeceu ao presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Assuero Veronez, ao diretor-superintendente Marcos Antônio Lameira e a toda a diretoria pelo convite e pela homenagem recebida.

Camelí também comentou sua saída do cargo, prevista para o início de abril, e afirmou que continuará trabalhando pelo desenvolvimento econômico e social inclusivo do Acre, independentemente de onde estiver.

“Entendo que a missão projetada na criação do Sebrae tem tido um grande êxito, e assim quero parabenizar todos que participaram da sua construção e estruturação no Acre.”

Governo parceiro

Marcos Lameira, diretor-superintendente do Sebrae no Acre, destacou a importância da parceria com o governo do Estado para o fortalecimento da economia local.

Segundo ele, o Sebrae atua em conjunto com diversas secretarias e instituições estaduais em programas voltados para agricultura, café, cacau, bioeconomia e inovação.

“Temos uma grande parceria com o governo do Estado, seja por meio da Secretaria de Agricultura, da Secom ou da Assembleia Legislativa, com o programa Cidade Empreendedora. Com esse apoio, conseguimos alcançar os 22 municípios do Acre, levando consultoria, desburocratização e inovação para transformar em políticas públicas voltadas aos pequenos negócios”, afirmou.

Lameira ressaltou ainda o papel do governo na criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo.

“O Estado tem buscado, junto às federações de comércio, indústria e agricultura, além das associações comerciais, promover a desburocratização e dar mais tranquilidade ao ambiente de negócios. Isso fortalece os pequenos empreendedores, gera emprego, renda e melhora a qualidade de vida da população”, disse.

Ele também destacou o crescimento do setor de comércio e serviços nos últimos anos, apontando-o como um dos principais pilares da economia acreana.

The post Em celebração aos 35 anos do Sebrae no Acre, governador recebe homenagem e destaca impacto da instituição no desenvolvimento do estado appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...