A capital do departamento de Pando, na Bolívia, Cobija registrou hoje (22) mais duas mortes por Covid-19, totalizando assim 19 vítimas fatais pela doença. Por lá, os casos de novas infecções comunitárias, vem crescendo absurdamente. Há dois hospitais realizando os atendimentos dos casos positivos: Hospital Perla do Acre e Hospital Roberto Galindo. O sistema de Saúde ainda não entrou em colapso.

Segundo o último boletim sanitário divulgado ontem (21) pelo Governo Departamental, existem em Pando 482 casos positivos de Covid-19, 1399 casos em investigação e 14 pessoas curadas da doença. Cobija tem o maior número de infectados, 437 no total. Porvenir 22, Bolpebra (Divisa com Peru e Brasil, via Assis Brasil) 11, Gonzalo Moreno 1 e Filadelfia 11.

Em Cobija, o governo mandou fazer um cemitério especificamente para sepultar corpos de pessoas atingidas pelo Covid-19. Ele fica localizado a 17 km da zona urbana da cidade. Pelas redes sociais, circulam fotos dos corpos sendo levados por um caminhão do centro de zoonoses. Familiares não são autorizados a velar os corpos.

Ontem (21), o prefeito da cidade Luiz Gatty Ribeiro convocou a imprensa para anunciar que Cobija volta a quarentena restritiva com ações mais duras com retorno de rodízio de pessoas e de veículos pelas ruas entre 7 horas até às 13 horas. Informou ainda que foi autorizado um voo, por semana, com destino a capital. O comércio com produtos não essenciais continuam fechados.



Lavar as mãos

A lavagem deve ser feita frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização.

Não tocar o rosto

Evite encostar as mãos não lavadas na boca, nos olhos e nariz. Essas são as principais portas de entradas do coronavírus no organismo.

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar

O ideal é usar cotovelo ou lenço. Se utilizar papel, jogue fora imediatamente.

Usar álcool em gel

Se não houver água e sabonete para lavar a mão, use o álcool gel 70%, que é eficiente para matar o vírus e outras possíves bactérias.

Evitar contato se estiver doente

Quem está com sintomas de doença respiratória deve evitar apertar as mãos, abraçar, beijar ou compartilhar objeto. Se puder, fique em casa.

Usar máscara se apresentar sintomas

Quem está com sintomas como tosse e espirro deve usar máscara mesmo sem o diagnóstico confirmado de covid-19.

Comentários

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...