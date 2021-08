Em dia histórico para o Acre, governo entrega 28 ambulâncias zero quilômetro para os 22 municípios

Recursos de mais de R$ 7 milhões vieram do Banco Mundial e permitiram a renovação de toda a frota de veículos e equipamentos embarcados de última geração; Trabalhadores do Samu agradecem, efusivamente, governador Gladson Cameli

Foi um dia para ficar na história. As 28 novas ambulâncias estacionadas, uma ao lado da outra, na praça General Dutra contrastavam com a imponência do Obelisco em homenagem aos heróis da Revolução Acreana, num ato que só pôde ser traduzido como de extremo respeito, compromisso e responsabilidade do governo do Estado do Acre para com a saúde de todos os acreanos.

A entrega dos novos veículos, nesta segunda-feira, 23, em frente ao Palácio Rio Branco, permitiu ao governo Gladson Cameli inaugurar um novo tempo para o corpo de socorristas do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e para os profissionais do Complexo Regulador da Central de Leitos, dois setores estratégicos da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que até ontem operavam com limitações, em ambulâncias quebradas e ultrapassadas, adquiridas ainda em 2017, longe demais quando se trata de veículos que trabalham sempre no limite das suas operações.

A chegada das novas ambulâncias também marca um divisor nas relações de trabalho dos ‘samuseiros’, como são conhecidos entre si os trabalhadores do Samu, já que embarcados aos veículos estarão equipamentos de última geração, assim como os que equipam as novas ‘ambulâncias brancas’, como são conhecidas as que serão destinadas aos atendimentos de média e de alta complexidades, na transferência de pacientes entre cidades de médias e longas distâncias.

“Esta é uma tarde muito especial para mim, e é também um momento de celebração pela infinidade de desafios que todos nós conseguimos superar, ao longo do período de enfrentamento da Covid-19”, ressaltou Gladson Cameli, antes da solenidade começar.

Conforme o governador, todas as prioridades do seu governo – ao longo de um dos piores momentos da história da humanidade, a pandemia de Covid-19 – fizeram parte de um “planejamento imediato, rigoroso e firme” para que vidas fossem salvas.

“E mesmo assim, mesmo atendendo prioridades, fiz questão de insistir em buscar por melhorias para o Sistema de Saúde sem que ficássemos reféns da pandemia”, destacou o chefe do Executivo estadual, citando também os esforços do então secretário de Saúde, Alysson Bestene, hoje secretário de Governo.

Em agradecimento pelos novos investimentos, o médico Pedro Pascoal, coordenador do Samu e da Rede de Urgência e Emergência da Sesacre entregou ao governador uma miniatura de uma ambulância e um macacão de socorrista, que foi vestido imediatamente por Cameli. O mesmo fez a secretária de Saúde, Paula Mariano, ao ser agraciada também com um uniforme.

Antes de começar o seu discurso, o governador optou por se deslocar até os profissionais que estavam próximos das ambulâncias para uma foto com todos. “Eu procuro entender cada profissão e sei do cansaço físico e psicológico que atingem vocês e dos momentos de tensão e de amor por salvar vidas. De modo que quero agradecer a cada um que está aqui pelo trabalho tão relevante que desempenham”, disse Gladson Cameli, arrancando aplausos de uma plateia formada de parlamentares da Bancada Federal em Brasília, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, da Câmara de Vereadores de Rio Branco e com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, além de profissionais de saúde, secretários de estado e a população.

As 28 ambulâncias foram adquiridas a um custo de R$ 7.049.144,20 em recursos do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre, o Proser, numa operação econômica financiada pelo Banco Mundial. Todos os 22 municípios do Acre serão contemplados com os novos veículos, mas segundo a Sesacre, a disposição por cidades só dever ser realizada nos próximos dias.

Parlamentares estaduais e federais prestigiam ato

O esforço do governo do estado para que as ambulâncias chegassem para beneficiar os 22 municípios do Acre é visto como fundamental, segundo a ótica dos parlamentares da Bancada Acreana em Brasília e dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Acre.

A relevância é tanta que fizeram questão de comparecer ao ato os deputados federais Flaviano Melo, Jéssica Sales, Jesus Sérgio e Alan Rick. Entre os parlamentares estaduais, estiveram os deputados Pedro Longo, líder do governo na Assembleia, Antonio Pedro, José Bestene, Cadmiel Bonfim, André da Droga Vale e Luiz Gonzaga. Da Câmara de Vereadores, compareceram o presidente da Mesa Diretora, N. Lima e a vereadora Michele Melo, vice-presidente.

O governador tem agradecido, por onde passa, a todos os parlamentares, sejam os que estão em Brasília, no Congresso Nacional, sejam os daqui, na Assembleia Legislativa, pelo apoio para que sua administração possa desenvolver seu trabalho com êxito e voltada para a população de todo o estado.

“Há muito o que fazer ainda, mas eu sozinho, não posso tudo. Agradeço a todos os deputados federais e estaduais e aos senadores que mostram que estamos acima de qualquer ideologia político-partidária para estarmos juntos com a população, que é quem mais precisa da gente”, disse Cameli, ao finalizar o seu discurso.

Participaram também da cerimônia o superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Eden Miranda, o promotor Glaucio Oshiro, titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Acre e a secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano.

O que eles disseram

“Fazer gestão em épocas normais é fácil. Difícil é fazer em pandemia, e críticas a gente mostra com resultados. A última aquisição [de ambulâncias] tinha sido em 2017. E estávamos com veículos já deteriorados, que quebravam dentro de ramais e que dificultavam o auxílio às pessoas. A partir de agora, não. A partir de hoje teremos, inclusive, equipamentos de última geração embarcados, como por exemplo, as ‘ambulâncias brancas’ que vão permitir transportar pessoas em estado crítico em locais distantes, com muita segurança entre as unidades hospitalares mesmo em casos de alta complexidade”.

Pedro Pascoal, coordenador do Samu e da Rede de Urgência e Emergência da Sesacre

“Parabéns aos ‘Samuseiros’ e quero dizer que a nossa prioridade é o usuário do SUS [Sistema Único de Saúde] que só tem a ganhar com um serviço que já é de alta qualidade e que contará, inclusive com uma incubadora para crianças embarcada, equipamento que não existia antes. Em dois anos e sete meses, vimos o esforço desse governo, nos incentivando e nos apoiando a seguir com vontade de fazer o melhor para a população. E o esforço do governador Gladson Cameli tem dado resultados como esses”.

Paula Mariano, secretária de Estado de Saúde do Acre

“Parabenizo o governador e todos os seus gestores e equipe técnica pelo que estamos vendo hoje, um compromisso com as pessoas, um gesto fenomenal para salvar vidas. No Ministério da Saúde, nos deixamos à disposição de todos”.

Eden Miranda, superintendente do Ministério da Saúde no Acre

“Ambulância nova é difícil quebrar e isso é fundamental para a nossa sociedade. Cinco minutos são preciosos demais para quem precisa de um socorro. E certamente que uma ambulância em bom estado de uso faz a diferença nesta hora. Parabéns ao governador Gladson Cameli e as minhas felicitações ao Ministério da Saúde”.

Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco

“O Ministério Público está aqui para prestigiar essa entrega de ambulâncias tão importante. E é fundamental que o MPAC esteja junto para a acompanhar, da melhor forma possível, a utilização e, principalmente, a manutenção desse veículos o interior do estado. O Ministério Público participa do diálogo, do consenso e da construção do melhor modelo de saúde para a população”.

Glaucio Oshiro, titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Acre

“Este é um momento histórico para o nosso estado. A Câmara de Vereadores é fiscalizadora e temos feito essa fiscalização, justamente, para ajudar o Executivo estadual, que tem muitas atribuições. Este é um grande investimento para a nossa população, num momento difícil para todos, mas de muita união entre governo e prefeitura”.

N. Lima, presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores

“Todos vocês são conhecedores dos esforços do governador Gladson Cameli por um estado melhor. E essa entrega, ‘de uma lapada só’, como o bom cruzeirense costuma dizer, é um gesto de nobreza, de cuidado e de uma parceria nunca visto antes de um governador. Que este evento fique marcado na história do Acre, como um gesto de valorização dos servidores da Saúde e da população”.

Jéssica Sales, deputada federal

“Viabilizar esse grande benefício é um feito muito importante para a nossa população. E só tenho a parabenizar o governador Gladson Cameli pelo gesto de atenção com a Saúde”.

Flaviano Melo, deputado federal

“No dia 1º de janeiro, eu fui internado às pressas com Covid-19 em estado grave, na minha terra, em Tarauacá. Os esforços do governo com avião e ambulâncias salvaram a minha vida. Todo o empenho desse profissionais me permitiram hoje estar aqui para conta essa história. Se não tivesse ambulância eu teria morrido. O maior legado de uma administração é o de permitir que vidas sejam salvas. Uma vida salva dá alegria a muitas pessoas”.

Jesus Sérgio, deputado federal

“Me lembro dos amigos do Samu salvando a vida da minha esposa Michele e os comparo com o bom samaritano da Bíblia Sagrada. Vocês são muito importantes para todos nós e contem comigo e com minhas emendas para continuarem salvando milhares de vidas. Que Deus conceda a cada um uma vida próspera, cheio de saúde, de paz e harmonia”.

Alan Rick, deputado federal

