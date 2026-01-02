Noticias da Fonteira

Acre

Em entrevista, governadora em exercício Mailza destaca investimentos em 2025 e planos da gestão para 2026

jan 2, 2026


A governadora em exercício Mailza Assis participou, na tarde desta sexta-feira, 2, do programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, em Rio Branco, onde apresentou um balanço da gestão governamental em 2025.

Durante a entrevista, abordou as emendas parlamentares destinadas ao Acre no período em que atuou como senadora da República, o trabalho desenvolvido à frente da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e os caminhos que a gestão pretende seguir em 2026.

Durante a entrevista foi realizado um balanço da gestão no ano de 2025. Foto: Neto Lucena/Secom

O apresentador Astério Moreira fez uma breve introdução destacando a quantidade de ações em andamento no estado, muitas delas viabilizadas por emendas parlamentares de autoria de Mailza Assis. Um trabalho descrito como discreto, mas que tem gerado impactos diretos e beneficiado grande parte da população acreana.

“Astério, me sinto muito realizada em ter ajudado o nosso querido Acre enquanto senadora, especialmente após a eleição do governador Gladson Camelí. Nos quatro anos em que estive no Parlamento, destinei mais de R$ 570 milhões em emendas para os municípios acreanos, recursos que até hoje beneficiam a população por meio de programas como o Juntos pelo Acre, Mães pela Ciência e Guarda-Roupa Social, além de investimentos em infraestrutura, saúde, educação, segurança, esporte e lazer”, destacou Mailza.

“Me sinto muito realizada em ter ajudado o nosso querido Acre enquanto senadora”. Foto: Neto Lucena/Secom

Por meio dos programas Juntos pelo Acre e Guarda-Roupa Social, a governadora em exercício afirmou ter conhecido de perto a realidade dos 22 municípios acreanos, garantindo atendimentos conforme as necessidades específicas de cada localidade. As ações também alcançaram comunidades rurais e aldeias indígenas, assegurando cobertura com serviços de saúde e assistência social em todo o estado.

Ao ser questionada sobre sua relação com o governador Gladson Camelí, Mailza destacou que o vínculo é baseado no respeito, na lealdade e no trabalho conjunto. “Minha relação com o governador Gladson é muito tranquila, fincada no respeito, na lealdade e em muito trabalho em prol do povo acreano. Ocupo este cargo graças à confiança que temos um no outro, e isso é essencial na política para garantir um governo próspero, cuja principal preocupação é desenvolver o Estado e melhorar a vida da população”, ressaltou.

Mailza diz que a gestão é marcada por respeito, lealdade e confiança. Foto: Neto Lucena/Secom

Ao fazer um balanço das ações governamentais em 2025, a governadora em exercício destacou os investimentos em infraestrutura, com obras estruturantes em ramais, estradas e aeródromos. Somente o Deracre movimentou R$ 684.844.507,37 em investimentos, incluindo a entrega da Ponte da Sibéria e da estrada da variante que liga o município de Xapuri. Na área da saúde, a governadora em exercício ressaltou a construção da Maternidade Marieta Cameli, com investimento superior a R$ 100 milhões, ampliando significativamente o atendimento materno-infantil e pediátrico no estado.

Ao encerrar a entrevista, Mailza falou sobre o futuro da gestão, a continuidade do governo Gladson Camelí quando assumir o comando do Executivo estadual, o desenvolvimento das ações programadas para 2026, seu posicionamento sobre o processo eleitoral que ocorre neste ano, a visão sobre possíveis alianças políticas e deixou uma mensagem de otimismo, desejando um excelente ano de 2026 a todos os acreanos.

