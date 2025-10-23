Em homenagem ao Dia do Servidor, Ieptec lança oficina de pizzaiolo para servidores e comunidade de Rio Branco





Celebrado em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público é uma data destinada a reconhecer a dedicação, o comprometimento e o profissionalismo que caracterizam a excelência dos serviços prestados por esses profissionais em todo o país.

Para celebrar o momento, o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) lança inscrições, nesta quinta, 23, em Rio Branco, para a Oficina de Pizzaiolo e Salgados com Massas Especiais. O público-alvo são servidores do Ieptec e demais autarquias e secretarias de governo, além da população de Rio Branco.

Foram disponibilizadas 60 vagas para Rio Branco, sendo 30 por turma. Durante quatro horas de treinamento, os participantes da oficina aprenderão a realizar o preparo de massas especiais, pizzas e salgados com massas à base de macaxeira, batata e cenoura.

De acordo com a coordenadora-geral da Escola de Gastronomia, Marineide Diógenes, a oficina é mais uma oportunidade de capacitação gratuita oferecida pelo governo do Acre, por meio do Ieptec: “As oficinas que ministramos são de alta qualidade e dirigidas por profissionais extremamente qualificados; além disso, são sempre gratuitas e bem aceitas na comunidade”.

As inscrições estão sendo realizadas por meio do link e seguem abertas até as 17h de segunda-feira, 27.

A oficina terá início na terça-feira, 28, com uma turma pela manhã, das 8h às 12h, e uma no período da tarde, das 13h30 às 17h30. Para participar, os interessados precisam ter a partir de 16 anos e levar, no dia da oficina, documento de identificação com foto e comprovante de endereço.

A Escola de Gastronomia fica localizada na Rua Afif Arão, s/n, na Cidade do Povo. “Não só os moradores aqui do bairro estão convidados a participar, mas também os servidores do Estado e toda a população de Rio Branco. A inscrição é online, mas caso a pessoa não consiga se inscrever pela internet, pode vir aqui na escola, que será feita a inscrição presencialmente”, garante Marineide.

