Em meio a pandemia, Epitaciolândia celebra 28 anos de emancipação política com evento simples

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), juntamente com alguns secretários e convidados, realizou na manhã desta terça-feira, dia 28, o aniversário de emancipação política que completa 28 anos.

Com apoio do Corpo de Bombeiros, uma singela alvorada foi realizada pelas ruas da cidade, levando mensagem sobre o dia aos munícipes. Pouco depois, no Marcado Municipal, o prefeito e alguns secretários, realizou uma entrega simbólica de equipamentos e veículos no valor de aproximadamente R$ 2 milhões de reais, provenientes de várias emendas parlamentares.

“Queríamos ter promovido uma grande festa para comemorar essa data tão importante, mas, devido à pandemia, estamos realizando esse ato de entrega de equipamentos e veículos para algumas Secretarias, graças ao apoio incondicional de parlamentares acreanos”, disse o prefeito.

Cerca de cinco caminhões, duas ambulâncias, dois tratores e implementos agrícolas estarão a disposição do município, para ajudar no melhor desenvolvimento dos trabalhos tanto na Capital, quando na zona rural.

Das duas ambulâncias, uma foi disponibilizada ao Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, enquanto outra estará a serviço do Município, proveniente de emendas do Senador Sérgio Petecão e do atual governador Gladson Cameli quando também era senador.

O ex-senador Jorge Viana, deputado federal César Messias, atuais deputados Alan Rick e Flaviano Melo, ajudaram o município através de emendas provenientes da Sudam, Ministério da Defesa, Fundação Nacional de Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Caixa Econômica Federal.

Para o subcomandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tenente BM/AC Jailton, destacou a importância do veículo para a corporação, “Com a chegada dessa viatura, iremos dar melhor assistência no quesito de transporte público inter-hospitalar no atendimento das ocorrências, o que não estávamos fazendo devido adequado para a essas situações”, disse.

Durante o evento, a secretária de saúde do município Teresa Flores após agradecer pelo veículo ambulância, destacou a importância das pessoas não baixar a guarda no combate ao vírus do covid-19, ficando em casa, evitando aglomerações, usando máscaras, além de outros cuidados, sendo reforçado pelo Prefeito.

