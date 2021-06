Em menos de 48 horas, Rio Branco vacina mais de 2,7 mil pessoas em mutirão

Segundo dia de vacinação do Ginásio do Sesi foi movimentado — Foto: Elizânia Dinarte/CBN Rio Branco

O segundo dia do mutirão da Prefeitura de Rio Branco está movimentado no Ginásio do Sesi neste domingo (20). Pessoas de 38 anos começaram a ser vacinadas contra Covid-19 e muitos procuraram o mutirão para ganrantir a primeira dose. O mutirão segue até às 22h.

Neste domingo, este é o único ponto de vacinação na capital. O mutirão começou no sábado (19) e apresentava uma movimentação pequena no local. Mas, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Franck Lima, até às 18h30 foram vacinadas mais 2,7 mil pessoas.

“Houve uma participação massiva das pessoas em busca da vacinação. Durante o mutirão, já passaram mais de 2,7 mil pessoas que tomaram sua primeira dose de vacina no Ginásio do Sesi e nossa meta é chegar às 22h com mais de 3 mil pessoas vacinadas, então estamos caminhando para essa direção”, diz.

Revezamento

O secretário diz ainda que foram montadas quatro equipes, que revezaram durante os dois dias de mutirão.

“Dividimos em quatro turnos os profissionais de saúde para que não ficasse muito cansativo, tínhamos em média 65 profissionais divididos em cada turno, então isso ajudou também para que fosse um sistema organizado, bem participativo, onde as pessoas entravam na fila e em menos de 15 minutos estavam vacinadas”, destaca.

Ainda segundo Lima, com o mutirão em frente ao Palácio Rio Branco e nos dois dias no Sesi, Rio Branco já tem mais de 100 mil vacinados.

“Uma marca muito importante que alcançamos foi de 100,2 mil vacinas registradas no site do Ministério da Saúde, quebramos a barreira dos 100 mil rio-branquenses vacinados, isso significa 35% da população de Rio Branco que precisa tomar a vacina, ou seja, nós já temos aí de cada 3 rio-branquenses, de 18 anos ou acima, um já tomou a vacina. Nos últimos dias, nós fizemos cerca de 40 mil vacinas em Rio Branco, isso deu um avanço extraordinário e amanhã [segunda, 21] nós vamos fazer um balanço para que possamos apresentar de fato e de direito onde nós estamos e apontar para onde nós vamos”, destacou.

Maria do Nascimento disse que estava com medo, mas foi se vacinar neste domingo (20) — Foto: Elizânia Dinarte/CBN Rio Branco

Vacinados

Gledson Silva, de 40 anos, achou que a vacinação foi rápida e disse que agora se sente mais seguro. “Tava esperando minha idade e acho até que não demorou muito. Foi até rápido. Vou tomar a segunda dose e ficar de olho e continuar tomando os cuidados, que não podem parar.”

Mesmo relutante, Maria do Nascimento, de 70 anos, decidiu tomar a vacina. Ela disse que temia tomar a primeira dose, mas decidiu se imunizar.

“Eu estava nervosa, mas agora me acalmei. Nunca quis vacinar, mas decidi tomar a vacina, porque sei que vai dar certo. A gente, como evangélico, sempre está andando nos hospitas, então fico receosa. Primeiro fui orar para poder tomar a decisão correta”, contou.

Mutirão

O mutirão no Sesi ocorre neste final de semana e tem como objetivo acelerar a vacinação na capital acreana.

Inicialmente a prefeitura tinha anunciado que o público a ser vacinado seria com idade a partir de 45 anos, mas com o avanço da faixa etária e apoio do mutirão feito pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) que vacinou quase 5 mil pessoas, foi aberto para a população geral sem comorbidade, com 38 anos.

Para receber a vacina, o público em geral precisa levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

Rio Branco começou a vacinar pessoas a partir de 38 anos neste domingo (20) — Foto: Elizânia Dinarte/CBN Rio Branco

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 341.300 doses de vacinas e foram aplicadas 254.326 até este sábado (19), data da última atualização, sendo 188.085 primeira dose e 66.241 da segunda. Rio Branco aplicou 124.094 doses e Cruzeiro do Sul 28.712.