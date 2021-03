Em Nota Pública Senador Petecão pede que eleições 2022 seja esquecida nesse momento de pandemia

NOTA PÚBLICA

Amigo estamos passando a maior crise sanitária dos tempos modernos, o Acre, o Brasil e o Mundo, lutam contra um vírus que levou a vida de muitas pessoas. Essa pandemia do coronavírus assola os acreanos, estamos em tempo de Calamidade Pública, nosso sistema de saúde entrando em colapso, todos os dias temos, pais, mães e filhos chorando por um ente querido, não é hora de falar de candidatura para o pleito de 2022, isso seria irresponsável.

No momento o meu foco, na condição de representante do Acre no Congresso Nacional é de continuar ajudando o Governador do Acre, que eu e os integrantes do PSD do Acre ajudamos a chegar ao Palácio Rio Branco, eu apoio as mudanças que o Acre precisa, atendo todos os prefeitos de todos os 22 Municípios, independente de siglas partidárias.

Tenho dado a minha colaboração, através da aprovação do Auxílio de Emergência para atender às famílias de baixa renda, tenho me empenhado, em destinar recursos das minhas Emendas Parlamentares individuais e de Bancada, para instalação de UTI’s, aquisição de remédios e equipamentos, para que os nossos guerreiros servidores da saúde, possam ter condições de salvar vidas acreanas.

Na função de coordenador da Bancada acreana, com o apoio dos demais colegas parlamentares, estamos pressionando o Presidente da República e o Ministério da Saúde, por mais recurso para o Acre, principalmente, para que o Acre se torne um Projeto Modelo, na vacinação em massa, para que todos os acreanos sejam vacinados o mais rápido possível.

Reitero, que o meu compromisso foi e continuará sendo em ajudar o povo do Acre que me confiou o mandato para lutar por dias melhores para todos. Esse é o meu compromisso.

Em relação as eleições de 2022, no momento oportuno, irei reunir com o meu grupo político e alguns amigos que consulto, sobre as minhas decisões políticas e decidiremos como o PSD acreano vai se comportar. Se vamos apoiar a reeleição do Governador Gladson Cameli ou, se vamos trilhar outro caminho.

Sem Recuar, Sem Cair e Sem Temer, estarei sempre trabalhando e buscando o desenvolvimento do nosso Acre.

Portanto, este não é o momento de discutir possíveis candidaturas, o nosso foco, tem que ser, em ações para SALVAR VIDAS.

Brasília, 23 de Março 2021

Sen. Sérgio Petecão- PSD/ Acre

